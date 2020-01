Sophie Durocher traite Meghan et Harry de « parasites »

Ne parlez pas du prince Harry et de Meghan Markle à Sophie Durocher : elle ne les aime pas du tout!

DANIEL LEAL-OLIVAS/POOL/AFP via Getty Images

La chroniqueuse a déclaré que les tourtereaux étaient de véritables « parasites royaux », aujourd'hui dans un article à leur sujet.

Elle considère qu'ils sont les « enfants-rois de la monarchie » qui veulent avoir le beurre et l'argent du beurre en renonçant à leur titre de membres supérieurs de la famille royale.

Comme vous le savez, Meghan Markle et le prince Harry ont fait cette annonce la semaine dernière, prenant du même coup leur indépendance financière. Ils ont aussi pris la décision de passer une partie de leur temps au Canada pendant cette période de transition.

Sophie Durocher trouve ça ridicule. Si bien qu'elle s'est amusée à imaginer ce à quoi pourrait maintenant ressembler un scénario de la série The Crown avec Meghan et Harry.

Chris Jackson / Getty Images

Outre le couple royal, elle y écorche aussi le premier ministre du Canada. Elle déclare que comme les Sussex, Justin Trudeau est « lui aussi est rendu là où il est à cause de son nom de famille et non pas ses compétences. »

Vous pouvez lire son texte en entier ici.