Sophie Grégoire, Justin Trudeau et leur fils posent sous un sublime coucher de soleil

Sophie Grégoire nous colle un grand sourire au visage aujourd'hui alors qu'elle partage une adorable photo en compagnie de son mari Justin Trudeau et leur fils Hadrien.

Posant sous un sublime coucher de soleil, le trio profite de temps de qualité en famille alors que la pandémie continue de faire rage. C'est via Instagram que la Première dame du Canada a publié le magnifique cliché:

«We still have sunsets... and each other. #FBF

🌤💖 Il y a la beauté des couchers de soleil, mais ce qui est encore plus précieux, ce sont ces deux-là!»





Pour le bonheur de tous, découvrez une panoplie de merveilleux clichés de la petite famille parfaite!



En juillet dernier, une vidéo de Justin Trudeau et Sophie Grégoire s'embrassant maladroitement est bien vite devenue virale, alors que tout le monde se demandait si les amoureux filaient toujours le parfait bonheur?!

