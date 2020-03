Sophie Grégoire Trudeau est atteinte du coronavirus

Sophie Grégoire Trudeau, la femme de Justin Trudeau, est atteinte du coronavirus, a-t-on appris jeudi en fin de soirée.



L'épouse du premier ministre du Canada, qui était déjà en quarantaine, va le rester «pour une durée indéterminée».



«À vous, mes ami(e)s, Canadiennes et Canadiens et à tous nos alliés d’ici et d’ailleurs. Je voudrais vous remercier pour tous vos bons mots d’encouragement qui ont su me réchauffer le cœur lors des derniers jours. Bien que je ressente quelques symptômes désagréables liés au virus, je me remettrai sur pieds sous peu. Je me retrouve en quarantaine mais rien de ma condition ne se compare au sort d’autres familles canadiennes dont la santé est affectée plus sérieusement.

Nous avançons tous ensemble sur ce chemin pour un contrôle assidu de notre santé et je vous encourage à prendre connaissance des faits et de prendre votre santé au sérieux.

Je pense à vous et je vous envoie tout mon courage (et des caresses de prompt rétablissement à distance)!»







Même s'il ne ressent aucun symptôme du virus, Justin Trudeau restera en isolement pour le moment. Il a partagé de ses nouvelles sur les réseaux sociaux :



«J’ai d’autres nouvelles à vous annoncer ce soir. Malheureusement, le résultat du test de Sophie pour la COVID-19 est positif. Elle sera donc en quarantaine pour le moment. Ses symptômes restent légers, elle prend soin d’elle et suit les conseils du médecin.

Je me sens bien et je n’ai aucun symptôme du virus, mais je vais suivre les conseils du médecin et rester en isolement pour le moment. Pendant ce temps, comme je l’ai fait aujourd’hui, je vais travailler de la maison et organiser des rencontres par vidéo et téléconférence.»







Rappelons que Tom Hanks et sa femme Rita Wilson ont annoncé mercredi soir être atteints du coronavirus. Le célèbre couple a rassuré ses fans il y a quelques heures dans une publication sur Instagram. Les deux acteurs se portent bien et se trouvent actuellement en isolement en Australie.





Le monde du spectacle est totalement chamboulé par le coronavirus au Québec.

Lors d'un point de presse jeudi midi, le gouvernement du Québec a interdit les rassemblements intérieurs de 250 personnes et plus et demandé aux organisateurs d'annuler tous les événements qui sont non nécessaires.

Découvrez maintenant les réactions des artistes québécois aux diverses annulations.



