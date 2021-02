Sophie Grégoire Trudeau dévoile un magnifique portrait de famille

Sophie Grégoire Trudeau a publié une magnifique photo de son époux, Justin Trudeau, et de leurs trois enfants, aujourd'hui sur Instagram!

Sur le portrait de famille, le premier ministre du Canada et les jeunes Xavier, Ella-Grace et Hadrien montrent leur plus beau sourire, confortablement installés sur le divan du salon.

On remarque qu'ils portent tous la même couleur de vêtements : le rose!

C'est que la photo a été prise pour souligner la Journée du chandail rose contre la haine et toute forme d’intimidation.

Voici le superbe portrait de famille publié par Sophie Grégoire Trudeau ainsi que son inspirant message sur l'importance de lutter contre la haine :

« La haine n’a pas sa place dans notre pays ou dans nos coeurs. Aujourd’hui, les Canadiens portent du rose pour dénoncer cette haine et toute forme d’intimidation. Chez nous, au sein de notre famille, on croit tous que chacun a le droit de devenir qui il ou elle est et d’aimer la personne de son choix sans peur, mépris ou discrimination. Le #ChandailRose... on doit le vivre et le célébrer à tous les jours. Alors, mes amis, soyons fiers de qui nous sommes, car le monde a besoin d’encore plus de vos couleurs, de compassion et de gentillesse. »

Une véritable inspiration, cette Sophie Grégoire Trudeau!

Si vous ne suivez pas la première dame du Canada sur Instagram, on vous invite à le faire. On a entre autres eu droit, cette semaine, à une conversation vidéo très intéressante entre elle et Isabelle Racicot :

