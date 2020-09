Sophie Grégoire Trudeau: une superbe photo souvenir d'elle et son époux

Sophie Grégoire Trudeau nous touche droit au coeur, aujourd'hui, avec une magnifique photo souvenir d'elle et Justin Trudeau.

La Montréalaise et celui qui allait devenir le premier ministre du Canada ont eu leur premier rendez-vous il y a maintenant 17 ans. Malgré le temps qui passe et les épreuves de leur vie tumultueuse, ils sont toujours aussi amoureux.

Sophie Grégoire Trudeau a donc voulu rendre hommage à son célèbre époux avec une belle photo d'eux tous les deux lors prise d'un moment « plus paisible » :

« Notre premier rendez-vous remonte à 17 ans ... on n’est plus aussi jeunes, mais quelle belle aventure! À travers tous les soubresauts, tu es encore mon préféré. Je t’aime! #TBT à un moment plus paisible il y a quelques années. »

Cette publication viendra peut-être mettre fin aux rumeurs voulant que leur couple bat de l'aile.

En effet, en juillet dernier, une vidéo de Justin Trudeau et Sophie s'embrassant maladroitement était devenue virale. Les internautes s'étaient ensuite questionnés à savoir s'ils étaient toujours ensemble.

