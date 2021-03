Sophie Nélisse célèbre un an d'amour en photos!

Sophie Nélisse a de quoi célébrer, cette semaine : ça fait maintenant un an qu'elle est amoureuse!

La star est tombée sous le charme de son beau Clovis juste avant la pandémie, et ils sont en couple depuis le 15 mars 2020!

Afin de souligner ce premier anniversaire, Sophie Nélisse a dévoilé des photos et vidéos d'eux ensemble sur Instagram.

Voici la publication remplie d'amour et de complicité :

« Ça fait un an qu'on se fréquente, et voici de quoi a l'air mon quotidien avec lui. »

On leur souhaite plusieurs autres années d'amour!

En août dernier, l'actrice s'est confiée au sujet de cette relation aussi heureuse qu'inattendue en entrevue. Sophie Nélisse a expliqué qu'elle avait d'abord voulu prendre son temps avec son beau Clovis, mais qu'avec la crise de la COVID-19, ses plans ont changé! En effet, les tourtereaux ont passé leur confinement ensemble!

Voici ce qu'a déclaré la comédienne à ce sujet au magazine 7 Jours :

« L'amour prend pas mal de place dans ma vie, surtout que je suis une fille 100% romantique! J'en rencontré mon chum quatre jours avant mon voyage en Asie. Tout au long de mon périple, je me répétais que je voulais prendre mon temps dans cette relation, mais quatre jours après mon arrivée, le confinement a été déclaré. Il est donc venu vivre avec moi pendant un mois. Mon idée d'y aller doucement a pris le bord. [...] Il me fait toujours me sentir bien. Il me valorise, mais il me respecte aussi énormément. Sans faire de grands gestes d'éclat, il a toujours de belles attentions pour moi. »

Comme c'est beau de lire ça! Sophie Nélisse a terminé en disant qu'après avoir vécu le confinement avec son amoureux, elle a la preuve qu'ils s'entendraient bien s'ils déménagaient ensemble!

