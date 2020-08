Sophie Nélisse dévoile sa nouvelle tête et c'est magnifique!

Sophie Nélisse a un tout nouveau look!



La comédienne est récemment passée voir sa coloriste Éloïse Larocque et sa coiffeuse Romie A Pigeon chez APART studio à Montréal.



Après plus de deux ans de correction de couleur, la vedette a enfin retrouvé sa couleur naturelle. Le résultat est magnifique et lumineux!



Voici la nouvelle tête de la star :



Elle est sublime!



D'autres photos nous permettent de mieux voir sa transformation capillaire :

Éloïse Larocque



On adore! Et vous?



Plusieurs vedettes ont visité leur coiffeur ou coloriste dans les dernières semaines. Parmi celles-ci, on compte Marie-Mai qui apprivoise sa nouvelle tête, Anouk Meunier qui a rafraîchi sa couleur, Mariana Mazza qui a désormais un toupet frisé et Vanessa Pilon qui a opté pour un balayage blond naturel!



