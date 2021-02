Sophie Nélisse renversante dans une petite robe noire

Sophie Nélisse est notre vedette du jour!

La belle comédienne a dévoilé une nouvelle série de photos sur Instagram et elle est à couper le souffle!

Ces clichés ont été pris lors d'une nuitée dans un chic hôtel de Montréal.

En tête à tête avec son amoureux, Sophie Nélisse s'est mise sur son 31. Cheveux bouclés, maquillage sophistiqué et petite robe noire de soirée : la star était magnifique!

Voici les photos en question, à voir en utilisant les flèches blanches, au centre à droite de la publication :

Elle est sublime, n'est-ce pas?

Et les amoureux ont l'air totalement complices!

Qui est l'heureux élu? Il s'appelle Clovis Henrard, il est passionné par la photographie, est barista et fait aussi du mannequinat!

En entrevue avec le 7 Jours l'été dernier, Sophie Nélisse a expliqué qu'elle avait d'abord voulu prendre son temps avec son beau Clovis, mais qu'avec la crise de la COVID-19, ses plans ont changé! En effet, les tourtereaux passent leur confinement ensemble!

« L'amour prend pas mal de place dans ma vie, surtout que je suis une fille 100% romantique! J'en rencontré mon chum quatre jours avant mon voyage en Asie. Tout au long de mon périple, je me répétais que je voulais prendre mon temps dans cette relation, mais quatre jours après mon arrivée, le confinement a été déclaré. Il est donc venu vivre avec moi pendant un mois. Mon idée d'y aller doucement a pris le bord. [...] Il me fait toujours me sentir bien. Il me valorise, mais il me respecte aussi énormément. Sans faire de grands gestes d'éclat, il a toujours de belles attentions pour moi. », avait alors déclaré la comédienne.

On leur souhaite beaucoup de bonheur!

Psssttt..! La Montréalaise Eugenie Bouchard est elle aussi en amour! Elle a confirmé hier qu'elle était en couple avec un sportif bien connu!

Vous aimerez aussi: