Star Académie 2021 : on connaît l'identité des 15 Académiciens!

L'identité des 15 Académiciens qui formeront la cohorte 2021 de Star Académie a été dévoilée lors du premier variété dimanche soir!





Éric Myre - TVA



Douze chanteurs ont été choisis par les professeurs pour entrer directement à l'Académie. Les neuf autres en danger ont offert une prestation pour séduire le public et le corps professoral afin de gagner leur place dans l'aventure.



Deux ont ensuite été sélectionnés par les téléspectateurs : Guillaume Lafond et Jacob Roberge. Une candidate a par la suite été sauvée par les professeurs : Meghan Oak.

Voici les 15 Académiciens de Star Académie 2021 :

Julien Faugère - TVA



Il ne faudra surtout pas manquer la quotidienne cette semaine, pour suivre au jour le jour l’évolution des Académiciens. On pourra assister à leurs cours, à leurs rencontres et les voir en plein processus de création!



Aussitôt arrivés, les 15 artistes vivront leur premier post mortem en compagnie de la directrice Lara Fabian. Elle reviendra sur les forces de chacun et sur les points à améliorer. À la lumière de ce qu’elle aura vu, elle déterminera quels candidats devront se présenter en évaluation devant le corps professoral, au risque d’être mis en danger. Plus tard cette semaine, Ariane Moffatt inaugurera le Lab musical avec les Académiciens. Puis, Gregory Charles répétera avec les Académiciens en vue du prochain variété. Ça promet!



