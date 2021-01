Star Académie 2021 : voici les 20 candidats qui passent directement au premier variété!

La deuxième partie du camp de sélection de Star Académie a été diffusée dimanche soir. Encore une fois, on a eu droit à beaucoup d'émotions!



Les 30 candidats restants ont réalisé une ultime audition devant la directrice de l'Académie, Lara Fabian, ainsi que les professeurs Gregory Charles et Ariane Moffatt, pour passer directement au premier variété.



Les juges ont ensuite sélectionné leurs 20 préférés. Les voici :



Annabel Oreste



Camille Giguère-Laroche



Charles Kamoun



Dashny Jules



Frédérique Beaulieu



Guillaume Lafond

Jacob Roberge

Joey Michael Tremblay Doyle

Jullian Thomasz

Lunou Zucchini

Maeva Grelet

Mathieu Michaud, alias Matt Moln



Meghan Oak

Olivier Faubert

Queenie Clément

Rosalie Ayotte

Shayan Heidari

Sofia Duhaime

William Cloutier

Zara Sargsyan



Le public devra trancher pour les 2 dernières places disponibles

Les 10 autres candidats seront soumis au vote du public et devront offrir une ultime audition en ligne. 2 parmi ce groupe seront ainsi sauvés et invités au premier variété!







Le premier variété de Star Académie sera diffusé le 14 février prochain sur les ondes de TVA. 22 candidats y participeront et 7 seront éliminés au terme de l'émission. On connaîtra donc enfin l'identité des 15 Académiciens!



