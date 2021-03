Star Académie rendra hommage à Céline Dion ce dimanche!

Les Académiciens nous en mettront encore une fois plein la vue, ce dimanche, lors du variété de Star Académie!



Plusieurs de vos artistes préférés offriront des prestations avec les jeunes chanteurs!



La soirée débutera par un éclatant hommage à Queen, groupe mythique qui chantait au Forum de Montréal il y a 40 ans cette année. Pour l’occasion, Sylvain Cossette unira sa voix à celle des Académiciens!



Afin de célébrer les 25 ans de l’album Falling into You de Céline Dion, l’un des disques les plus vendus de l’histoire de la musique, les Académiciennes revisiteront les succès de cet opus alors que le professeur d’Identité artistique Pepe Muñoz dansera à leurs côtés!



Il y a 20 ans, Pierre Lapointe remportait le Festival international de la chanson de Granby et cinq ans plus tard, il lançait La forêt des mal-aimés. Pour souligner le tout, l’artiste interprétera plusieurs de ses succès!



Dans un tout autre style, deux stars du hip-hop québécois partageront la scène avec les Académiciens : Koriass et FouKi.



Finalement, Mélissa Bédard, Jean-Marc Couture, Olivier Dion, Andréanne A. Mallette, Sophie Pelletier et Andee interpréteront, dans un numéro souvenirs, les chansons phares de l'édition 2012 de Star Académie!

Serez-vous à l'écoute du variété de Star Académie ce dimanche?



Rappelons que les trois candidats en danger cette semaine sont Matt Moln, Annabel Oreste et Lunou Zucchini! On a très hâte de voir leurs prestations!





Roy Turner - TVA



