Stéphane Fallu animera un nouveau talk-show web avec vos humoristes préférés!

Stéphane Fallu et Alexandre Bisaillon animeront le nouveau talk-show web Humour Local dès le 3 décembre prochain!

Le duo d’animateurs recevra Alexandre Barrette, Yannick De Martino, Mariana Mazza, Christine Morency, Daniel Grenier, Daphné Létourneau, Josiane Aubuchon, Neev et Samuel Cyr pour des performances et des entrevues sans filet et sans montage, d’une durée de 60 minutes, le tout dans le respect des mesures sanitaires imposées par la santé publique.





Conçu dans une formule hybride entre le talk-show et le podcast, Humour Local promet d’être un beau terrain de jeu pour les artistes établis et ceux de la relève. C’est bien assis sur un road case de tournée que Stéphane Fallu permettra à ses invités de s’amuser et d’improviser, sans aucune limite créative.



« Je suis très heureux d’animer Humour Local avec mon ami Alexandre Bisaillon. J‘ai toujours aimé les entrevues, et là on m’offre d’animer un talk show avec de vrais moyens, en nous laissant vivre nos folies. On peut laisser aller notre imaginaire et recevoir nos invités sans censure. Ce n’est pas de la télé, ce n’est pas un podcast, c’est du web de luxe ! », confie Stéphane Fallu dans un communiqué.



​Les épisodes seront enregistrés en direct les 3, 17 et 28 décembre. Les billets sont disponibles dès maintenant au coût de 20$.









Vous aimerez aussi :