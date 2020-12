Trudy d'OD Afrique du Sud est magnifique sur de nouvelles photos professionnelles!

Trudy Simoneau est magnifique sur de nouvelles photos professionnelles!



La gagnante d'OD Afrique du Sud a révélé de nouveaux portraits fashion, ce week-end, sur Instagram!



Le résultat est renversant et on adore le style de la chanteuse et mannequin.



Voici les superbes clichés de la jeune femme, capturés par la photographe Catherine Deslauriers (utilisez la flèche blanche, à droite au centre de la publication, pour voir toutes les images) :



Elle est tellement belle!

Rappelons que Trudy Simoneau file le parfait amour! L'ex-vedette de téléréalité nous a présenté son amoureux Antoine un peu plus tôt cet automne. Depuis, les tourtereaux ont publié de nombreuses photos ensemble :



Quel beau couple! On est si heureux pour eux!



Vous aimerez aussi :