Un comédien d'Unité 9 est accusé d'agression sexuelle

Le comédien québécois Chijoke Onyechekwa Ugochukwu, connu sous le nom de Goûchy Boy, est accusé d'agression sexuelle sur deux femmes.



Ce dernier fait actuellement face à quatre chefs d'accusation d'agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration dans deux dossiers distincts. Les événements se seraient déroulés entre 2016 et 2018 à Brossard.



La police de Longueuil est à la recherche de victimes potentielles de l'homme de 48 ans. Les enquêteurs demandent à toute personne détenant des informations sur cet individu de les contacter au (450) 463-7211.







Chijoke Onyechekwa Ugochukwu actuellement libre sous conditions et comparaitra à nouveau en novembre et en février prochains, au palais de justice de Longueuil.



L'acteur a joué le rôle du gardien de prison Koffi Yatabéré dans la série Unité 9. On a également pu le voir dans les séries Cheval-Serpent et 19-2.





enVedette.ca