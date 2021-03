Un deuxième enfant pour Jonas et son amoureuse Carmen

Jonas a révélé une formidable nouvelle à ses fans en exclusivité au magazine 7 Jours : son amoureuse Carmen est enceinte!

Il s'agira du deuxième enfant du populaire chanteuse et sa fiancée... et c'est une petite fille!



« Carmen et moi désirions avoir deux enfants. Et nous nous sommes dit qu’il n’y avait pas meilleur timing que la pandémie, puisque je passe beaucoup de temps à la maison. La vie normale reprendra éventuellement son cours, mais nous en avons pour encore quelques mois avant que le virus soit éradiqué. Je pourrai donc profiter à fond des premiers mois de vie de notre deuxième bébé », a confié le rockeur à la publication.

On est tellement heureux pour Jonas et son amoureuse, Carmen!



Rappelons que le beau rockeur et son amoureuse ont accueilli leur premier enfant l'an dernier. Le petit Lennon Alexander Tomalty a d'ailleurs récemment célébré son premier anniversaire!



Quelle belle famille!



On souhaite une merveilleuse grossesse à la belle Carmen!



