Un nouveau défi professionnel pour Andrée Watters!

Andrée Watters réalisera un nouveau défi professionnel dans les prochains mois!



La chanteuse, qui a annoncé en 2019 qu'elle prenait une pause de la scène pour se consacrer à de nouveaux projets, sera désormais agente de spectacles pour ComédiHa!.

« À titre d’agente de spectacles pour le marché corporatif et des festivals. Andrée Watters aura notamment pour mandat de vendre et créer des spectacles adaptés au marché corporatif, aux festivals, au milieu scolaire et autres types de marchés », a indiqué par voie de communiqué Alexandre Avon, Vice-Président Marketing & Relations d’affaires de ComédiHa!.



Malgré son nouveau mandat, Andrée Watters représentera toujours son amoureux Sylvain Cossette.



La vedette pratique le métier d'agente de spectacles depuis de nombreuses années déjà. Elle a entre autres produit la tournée Country Rock et le spectacle Girls Wanna Have Fun!.



Toutes nos félicitations à Andrée Watters pour cette nouvelle aventure qui commence!

Rappelons qu'Andrée Watters et Sylvain Cossette ont quitté la métropole pour s'installer en Mauricie l'an dernier. Les tourtereaux filent le parfait bonheur depuis!



«Ça y est... on a fait le grand saut! On a vendu notre condo de Mtl pour s’établir à temps plein sur le bord de la rivière St-Maurice, dans ce décor paradisiaque.

Pour le moment présent, c’est ce qui nous rend extrêmement heureux. On vous souhaite aussi, juste du bonheur! », avait écrit le chanteur.



Quel beau couple!

