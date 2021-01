Un premier enfant pour Kevin Bazinet et son amoureuse!

Kevin Bazinet et son amoureuse Charlie Cormier ont annoncé une merveilleuse nouvelle : ils seront parents!



Le chanteur et sa conjointe ont confirmé la nouvelle en primeur au magazine 7 Jours. Selon le couple, il s'agit d'un «bébé miracle», puisque Charlie Cormier a vécu plusieurs fausses couches.



« Nous sommes tellement heureux! La route vers la parentalité n’a pas été facile pour nous, puisque nous avons vécu quatre fausses couches. Mais cette fois-ci, c’est la bonne, puisque nous avons franchi le cap des trois mois. [...] Pour nous, c’est un petit miracle, puisque le risque de fausse couche est beaucoup moins présent après trois mois. On a entendu le cœur de notre bébé et on l’a senti bouger; le processus est bien enclenché », a confié Kevin Bazinet à la publication.



On leur souhaite tout le bonheur du monde!



Rappelons qu'après plus de trois ans d'amour, Kevin Bazinet a demandé la main de sa belle en mai dernier! Le grand gagnant de La Voix 3 est maintenant fiancé et plus heureux que jamais!



Vous aimerez aussi :