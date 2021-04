Un premier spectacle solo pour Ève Côté!

Ève Côté a annoncé une formidable nouvelle, cette semaine!

Après un triomphe cumulant plus de 115 000 billets vendus et des centaines de représentations à travers la province avec les Grandes Crues, la populaire humoriste prépare son premier spectacle solo avec Juste pour rire!



« Je suis vraiment excitée de me joindre à la grande famille de @juste_pour_rire!

Écrire mon show solo, c’est un grand saut dans le vide.

Ce sera comme accoucher de mon premier bébé. J’espère que ça va être un cas de siège…au moins 750 000 sièges là !!!

À bientôt les chummmes/chums 🥂💜 », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux.



« C’est avec bonheur et beaucoup d’excitation que nous accueillons Ève dans la grande famille Juste pour rire. Ève est une humoriste qui cadre parfaitement avec nous. Même s’il s’agit de son premier spectacle solo, elle arrive avec une feuille de route impressionnante, une grande rigueur en plus de pouvoir compter sur de multiples talents. C’est avec une grande fierté que nous accueillons Ève et nous avons hâte de développer ensemble de grandes choses! », mentionne Patrick Rozon, vice-président au contenu francophone chez Juste pour rire, dans un communiqué.



On a tellement hâte de la voir sur scène!

Bertrand Exertier



