Une peinture des fesses de Justin Trudeau devient virale

Une peinture de Justin Trudeau est devenue virale, cette semaine, pour une raison bien spéciale : le premier ministre du Canada y est illustré le pantalon baissé dans une scène sexuelle explicite!

Le tableau s'intitule Hanky Panky et a été créé par Kent Monkman, un artiste peintre d’origine cri.

Outre Justin Trudeau, on y reconnaît aussi les visages de Pierre Elliott Trudeau, Stephen Harper et Jean Chrétien.

Dès qu'elle a été dévoilée au public, sa toile a été vivement critiquée par les internautes et elle est rapidement devenue virale.

Voici le tableau en question (attention, contenu explicite) :

Traduction libre d'un extrait du texte de Kent Monkman accompagnant la toile :

« Ma plus récente oeuvre, Hanky Panky, met en lumière les problèmes du système judiciaire canadien : le ciblage criminel et l'incarcération disproportionnée des peuples autochtones; la victimisation des femmes autochtones, qui subissent des taux de violence et d'agression sexuelle trois fois plus élevés que les autres femmes au Canada; et la négligence juridique des femmes, des filles et des personnes autochtones disparues et assassinées.

[...] Ce que vous voyez n'est pas une punition, mais plutôt un acte consensuel que Miss Chief délivre volontiers. Cette image utilise le même sens de l'humour que les contes cris. J'ai choisi le titre Hanky Panky pour réfléchir sur la nature ludique du personnage de Miss Chief, le rire exubérant des femmes autochtones, et la supercherie et la tromperie de chaque gouvernement colonial successif depuis la Confédération canadienne. »

Une chose est certaine, ce tableau ne laisse personne indifférent!

Qu'en pensez-vous?

Vous aimerez aussi: