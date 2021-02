Valérie Roberts est enceinte de son premier enfant

La belle Valérie Roberts a annoncé la plus belle des nouvelles à ses fans aujourd'hui : elle est enceinte!



La populaire animatrice attend son premier avec son conjoint Martin Juneau.



« Notre projet de la 2e vague ❤️ Crédit photo : @martin_juneau, papa de deux filles, bientôt trois #21semaines », a écrit la vedette sur sa page Instagram officiel.



Voici le superbe babybump de Valérie Roberts :



Toutes nos félicitations à Valerie Roberts et Martin Juneau! On leur souhaite tout le bonheur du monde!



Rappelons que le célèbre chef est déjà le fier papa de deux jeunes filles prénommées Léonie et Simone. Il s'agira donc d'un troisième enfant pour lui!





Karine Paradis



Par ailleurs, Valérie Roberts et Martin Juneau ont récemment agrandi la famille... en adoptant un Bengal! Voici quelques photos de l'adorable bébé chat :



