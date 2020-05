Valérie Roberts est notre étoile du jour!



La populaire animatrice publiera son tout premier livre le 5 juin prochain intitulé La blonde de papa. Dans cet ouvrage, la vedette, pose ici une question importante et d’actualité : qu’est-ce qu’être une belle-mère aujourd’hui? Ce rôle important ne vient pas avec un mode d'emploi. Lorsqu’elle a rencontré l’homme de sa vie Martin Juneau, père de deux jeunes filles, Valérie Roberts l’a appris à ses dépens.



Dans ce livre qui prend la forme d’une quête personnelle, elle s’entretient entre autres avec Émily Bégin, Roxane Bruneau, Marie Soleil Dion, Sophie Durocher, Ingrid Falaise et Kim Rusk, qui ont accepté de se confier sur ce sujet normalement réservé à la vie privée. En partageant avec l’autrice ses joies et ses peines, ses certitudes et ses doutes, chacune expose un visage différent de la belle- mère d’aujourd’hui et, ce faisant, participe à la définition, vivante et multiple, de la famille recomposée.

«La Blonde de Papa : c’est le titre de mon premier livre. Juste écrire ces mots, j’en ai les larmes aux yeux… C’est donc avec une fierté immense que je vous partage le projet qui m’occupe depuis plus d’un an. Ce livre, c’est ma quête personnelle pour comprendre la vie d’une belle-mère. La vie d’une femme qui partage son quotidien avec les enfants de son conjoint. La vie au sein d’une famille recomposée. Ma vie et la vie de beaucoup d’entre vous. Pour tracer le portrait le plus complet possible, j’ai parlé avec 19 femmes qui ont accepté de se confier à moi, avec une grande générosité. Dans ce livre, je partage leur histoire, leurs joies, leurs peines, leurs certitudes et leurs doutes. Ces femmes, de tous les âges et de tous les horizons, m’ont parlé de relation avec les enfants et la mère de ceux-ci, de la difficulté à trouver sa place en tant que belle-mère, mais aussi de l’adoption, de deuil et du deuil de la maternité. Chères belles-mamans, chères mamans dont les enfants ont une belle-mère, chers amoureux dont la conjointe s’occupe de vos enfants… c’est pour vous. Parce que je nous trouve beaux pis ben bons à travers les difficultés de nos familles recomposées», a écrit la vedette sur ses réseaux sociaux.





On a très hâte de lire ça!



Vous aimerez aussi :