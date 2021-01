Vanessa Pilon et Alex Nevsky dévoilent une superbe photo de couple

Alex Nevsky a partagé une nouvelle photo de lui et son amoureuse, Vanessa Pilon, aujourd'hui sur Instagram!

Sur le joli portrait, les tourtereaux s'embrassent tendrement sous la neige. Avec le paysage hivernal en arrière-plan, l'image est remplie de douceur et d'amour!

Voici la superbe photo de couple d'Alex Nevsky et Vanessa Pilon :

« Rêveuse et rêveur aux yeux fermés et aux coeurs ouverts », a écrit le chanteur sous la photo.

Il est beau de revoir les amoureux ensemble sur photo!

Ni Vanessa Pilon, ni Alex Nevsky n'avait partagé de photo de l'autre depuis le mois de juin 2020. Certains fans se demandaient même si la tourmente de l'été dernier n'avait pas eu raison de leur relation.

Rappelons que le chanteur est sorti du silence, le 14 décembre dernier, après 5 mois de réflexion. Alex Nevsky a annoncé que lui et son ex-conjointe, Stéphanie Boulay, ont entrepris une démarche réparatrice.

Le célèbre chanteur était au coeur d'une controverse après que, dans la foulée des dénonciations de comportements inappropriés, d'abus et d'inconduites sexuelles sur les réseaux sociaux, il ait reçu une lettre de son ancienne petite amie.

Il avait ensuite fait l'admission de « coercition sexuelle » et de « comportements abusifs » à l'endroit de son ex. Alex Nevsky demandait aussi pardon à « toutes celles qu'il a pu blesser ou offenser par ses actes et ses mots ». Suite à cette lettre ouverte, Musicor, sa maison de disques, avait suspendu toute collaboration avec l'artiste.

