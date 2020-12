Vanessa Pilon: la lettre au père Noël de sa fille vous fera craquer!

Vanessa Pilon a publié la drôle de liste de souhaits de sa fille Claire, aujourd'hui sur Instagram!

Pour Noël, la fillette de deux ans a demandé des cadeaux précis et assez particuliers.

Parmi les suggestions que la petite Claire a mises sur sa liste, on retrouve des espèces animales disparues il y a des millions d'années et une référence à une superstar du folk des années 60!

Voici l'adorable lettre au père Noël de la fille de Vanessa Pilon :

Instagram de Vanessa Pilon

« Cher père Noël, je m'appelle Claire. J'espère que tu vas bien. J'aimerais : une guitare comme Bob Dylan, un dinosaure vert, un tricératops, un brachiosaure. Merci. Je t'aime. »

C'est tellement mignon!

Claire a vu le jour le premier août 2018. Elle a donc deux ans et 4 mois.

Sur une autre note, Vanessa Pilon est à la barre d'une toute nouvelle émission avec son papa Michel Pilon!

Dans Chante-moi la pomme, la vedette et son père s'attaque à la rénovation d’une maison mobile en mauvais état afin de la transformer en un vrai havre de paix.

Voici ce qu'a déclaré la belle animatrice au moment de dévoiler ce nouveau projet :

« Tellement fière et émotive face à ce projet vraiment intime. Jamais je n’ai été aussi vulnérable à l’écran. Un an à documenter la mise en place de notre nouvelle vie en bi-génération aux côtés de mon papa, Michel Pilon. Avec les hauts, les bas et les surprises, mais aussi avec de la bienveillance, de l’auto-dérision, des p’tites prises de bec et plein d’amour. J’espère que ce désir de tisser des liens familiaux, parfois avec maladresse, résonnera dans vos coeurs. »

Chante-moi la pomme est disponible sur ICI Tou.tv dans la section Véro.tv.

