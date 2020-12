Vanessa Pilon a publié message très touchant, ce weekend, afin de soutenir les travailleurs de la santé.

Comme des milliers de Québécois, la mère de l'animatrice oeuvre dans ce domaine : elle est infirmière auxiliaire.

Pour Vanessa Pilon, voir sa maman quitter pour le travail le soir de Noël est quelque chose de normal, car la maladie ne prend pas de congé. Elle se désole donc de voir tout le négatif qui ressort sur les réseaux sociaux suite à l'annonce de l'interdiction des rassemblements dans le temps des Fêtes.

Voici le cri du coeur de la star en soutien à sa mère et à tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé :

« Cette année, je ne verrai pas ma mère à Noël.

C’est pas la première fois que ça arrive, on est habituées: Ma mère, elle est infirmière auxiliaire, et les travailleurs de la santé, ça fait des années qu’ils sacrifient leur temps des Fêtes pour le bien des autres.

N’empêche, cette année est particulière: Claire n’a pas vu sa mamie depuis le mois de juillet, et, avant ça, on ne l’avait pas vu depuis mars.

Comme beaucoup, on s’accrochait à ce p’tit trois jours.

C’est tough pour beaucoup de gens, la situation actuelle.

Mais, par respect pour les travailleurs de la santé, qui se sacrifient déjà depuis tellement longtemps, qui sont déjà épuisés, essayons de voir au-delà de notre déception. Manifestons-nous de l’amour au-delà du réveillon. Pensons aux autres. C’est ça, la base de Noël, anyway, non? 💛 (Ceci étant dit, on peut-tu slacker sur le magasinage dans les centres commerciaux, aussi? )

Ok merci je vous aime bye là! »

Un message rempli d'amour et d'empathie qui mérite d'être partagé!

Parlant du temps des Fêtes, Vanessa Pilon a dévoilé l'adorable lettre que sa fille, l'adorable Claire, a écrite au Père Noël la semaine dernière.

On vous invite à revoir les drôles de suggestions de cadeaux de la fillette de deux ans!

Vous aimerez aussi: