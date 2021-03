Varda Etienne : voyez une photo souvenir d'elle adolescente en 1986!

Varda Etienne est notre vedette du jour!



La populaire animatrice nous a ramenés près de 40 ans en arrière, aujourd'hui sur Instagram!



Sur l'image datant de 1986, la candidate de Big Brother Célébrités était au secondaire. Ses parents lui avaient donné la permission de se maquiller pour la première fois... et le résultat est assez comique!



« Cette photo a été prise en 1986, j'étais au secondaire. Pour la photo, Mes parents m'avaient donné la permission de me maquiller pour la 1ère fois! 'Mettons que j'en ai beurré un tit peu beaucoup épais! Et surtout, pas de commentaires sur ma coupe de cheveux de l'époque parce que....moi aussi j'trouve ça "ben ben laitte"!», a-t-elle écrit avec humour en légende de sa publication.



Voici le portrait souvenir nous permettant d'admirer son style:



On adore cette photo!



Suivez-vous Varda Etienne sur Instagram? Elle partage quotidiennement de superbes photos d'elle et des parcelles de son quotidien!

D'ailleurs, la star a publié cette semaine une vidéo en coulisses d'une séance photo mystère....



À suivre!



Sur une autre note, nous avons discuté avec Varda Etienne lors de sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités. Découvrez maintenant toutes ses confidences sur son expérience dans la maison à l'Île Bizard!



