Varda Etienne nous a touché droit au coeur, ce week-end!



Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, la célèbre animatrice a été mentionnée par l'école de sa fille. Très émue, cette dernière a posé devant la photo de sa mère.

Afin de souligner cet honneur, Varda Etienne a partagé une réflexion fort inspirante sur son rôle de maman à ses abonnés sur Instagram :



« J'aimerais partager avec vous un beau moment vécu avec ma fille adolescente.



Être parent n'est pas toujours une tâche facile surtout qu'il n y a pas de mode d'emploi pour nous guider. On fait du mieux qu'on peut afin d'être de bons modèles pour notre progéniture.



Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, j'ai eu l'honneur d'être mentionnée à l'école fréquentée par ma fille et ce, sans qu'aucune de nous deux étions au courant. Elle m'a immédiatement téléphoné, émue et fière, me disant à quel point cela lui faisait plaisir!



J'ai versé quelques larmes. Étant mère de 3 enfants, j'ai souvent questionné mon rôle de mère: suis-je à la hauteur de leurs attentes? Suis-je une bonne maman? Sont-ils heureux et équilibrés? En toute modestie, je crois que oui.🙂



Je suis une québécoise née à Montréal d'origine haïtienne et très fière de l'être.

Je suis une femme noire qui embrasse sa culture, ses racines ancestrales et qui j'espère, est un modèle pour ma communauté.



Merci beaucoup au @collegedurochersaintlambert pour ce bel honneur, j'en suis très touchée et flattée! 😊🙏🏾 »



Quel beau texte!



