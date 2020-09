Véro et les animateurs du 107,3 Rouge célèbrent la rentrée sur le Mont-Royal!

Véronique Cloutier et les animateurs du 107,3 Rouge célèbrent la rentrée avec une toute nouvelle séance photo!

Pour l’occasion, la pétillante gang d’animateurs s’est rendue au sommet du Mont-Royal.

La séance photo a eu lieu au Belvédère Kondiaronk, en face du Chalet de la Montagne, qui offre une vue renversante sur Montréal. Évidemment, toute l’équipe a su s’amuser en conservant une distanciation physique!

Véro, Joël Legendre, Julie St-Pierre, Phil Branch, Pierre-Marc Babin, Frédéric Pierre, Louis-Simon Ferland, Vincent Léonard, Richard Turcotte, Phil Roy, Benoit Gagnon, Arnaud Soly, Pierre Hébert, Rémi-Pierre Paquin, Félix-Antoine Tremblay, Meeker Guerrier et Guillaume Pineault ont pris la pose devant la lentille du photographe Paul Ducharme.

Voici les superbes portraits de la rentrée de Véronique Cloutier avec les animateurs du 107,3 Rouge :

Paul Ducharme/Rouge/Bell Média

Retrouvez Meeker Guerrier, Richard Turcotte et Anne-Élisabeth Bossé, le trio d’On est tous debout, du lundi au vendredi dès 5h30 au 107,3 Rouge.

Véro et ses collaborateurs vous donnent rendez-vous dès 16h, du lundi au jeudi, avec Véronique et les Fantastiques sur tout le réseau Rouge!

Julie St-Pierre vous accompagne en avant-midi et en après-midi au travail de 8h30 à midi et de 13h à 16h.

Du lundi au jeudi dès midi, Ben Gagnon et Marie-Lyne Joncas s’installent derrière le micro avec L’heure du lunch! En soirée, l’animateur Pierre-Marc Babin vous présente les 6 chansons les plus populaires de la journée dès 18h et poursuit à 19h avec Rouge sur demande.

Le vendredi dès midi et le samedi et dimanche dès 11h, ne manquez pas Phil le weekend avec Phil Branch! En terminant, Louis-Simon Ferland vous réveille la fin de semaine avec Véronique et les Fantastiques le weekend dès 7h au 107,3 Rouge!

