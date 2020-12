Véronic Dicaire célèbre son 44e anniversaire aujourd'hui!



La populaire chanteuse et imitatrice a vu le jour le 18 décembre 1976 à Embrun, en Ontario!



Depuis le début de sa carrière, la vedette a charmé des milliers de fans ici et partout dans le monde avec sa personnalité colorée et ses multiples talents!

Suivie par près de 100 000 abonnés sur Instagram, elle est l'une des personnalités les plus adorées du showbizz. On l'adore pour sa voix puissante et son incroyable sens de l'humour!



Joignez-vous à nous pour lui souhaiter un joyeux anniversaire!



On retrouvera Véronic DiCaire au petit écran dès janvier dans la nouvelle émission Drôles de Véronic. La star se mettra dans la peau de tonnes de vedettes adorées du public dans des sketches plus drôles les uns que les autres! Parmi les célébrités qu'elle imitera, on retrouve Céline Dion, Isabelle Boulay, Louise Latraverse, Melania Trump et Michèle Richard.



Revoyez la bande-annonce ci-dessous :



Par ailleurs, d'autres stars célèbrent leur anniversaire en ce vendredi 18 décembre, dont la chanteuse Christina Aguilera et l'acteur Brad Pitt!



