Véronic DiCaire : un hommage touchant à son équipe de tournée!

Véronic DiCaire est notre vedette du jour!



La célèbre imitatrice a rendu un hommage touchant à son équipe, mercredi sur les réseaux sociaux, un an après avoir terminé une tournée de plusieurs semaines de spectacles.



En pleine période de pandémie, l​a vedette se souvient des moments incroyables avec ses collègues :



« Il y a 1 an...

on terminait une série de 14 semaines de tournée de spectacles. On avait tous un peu hâte de revenir à la maison; nos familles nous manquaient. On quittait quand même le cœur gros de laisser nos ami.es et collègues français. On prenait une petite pause, mais on se consolait en se disant qu’on allait se revoir après l’été. Nous ne nous doutions pas que tout allait s’arrêter... s’arrêter pour longtemps!



Il y a 1 an... que l’on ne pratique plus notre métier.

Il y a 1 an... qu’on ne voit plus notre public qu’on aime tant.

Il y a 1 an... qu’on ne vit plus de notre travail... qu’on ne vit plus de notre passion.

Il y a 1 an... qu’on se ré-ré-réinvente pour juste avoir une raison de se lever le matin et d’essayer de se convaincre que ça va ben aller.

Il y a 1 an... qu’on se demande quand on retournera sur scène.



Il y a 1 an... c’est court 1 an dans une vie, mais c’est long quand on aime ce qu’on fait et qu’on aime nos équipes comme moi j’aime la mienne... mon équipe... ma famille.



Je vous embrasse ma gang que j’aime et j’ai TRÈS hâte de vous revoir!

Je vous aime, Vé xx »



Véronic DiCaire partageait une relation unique avec son équipe de tournée. L'artiste partageait d'ailleurs régulièrement des photos avec ses complices sur Instagram :



On a hâte de la retrouver sur scène!



D'ici là, on peut voir Véronic DiCaire cet hiver dans l'émission Drôles de Véronic à TVA. La star se met dans la peau de tonnes de vedettes adorées du public dans des sketches plus drôles les uns que les autres!



