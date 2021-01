Véronique Cloutier a fait une grosse gaffe et c’est hilarant!

Véronique Cloutier nous a fait hurler de rire en ce début de semaine!

La star est de retour de vacances et revient à la barre de Véronique et les Fantastiques cet après-midi à Rouge.

Hier soir, elle a annoncé à ses collaborateurs qu'elle était de retour avec un message volontairement grossier pour les faire rigoler. Seul bémol : Véronique Cloutier n'avait pas réalisé qu'elle envoyait son courriel à des dizaines et des dizaines d'autres personnes qui ne font pas partie de son équipe immédiate!

Voici l'hilarante anecdote racontée par la célèbre blonde dans sa story Instagram :

Story Instagram de Véronique Cloutier

Oups!

On est certains que les animateurs de Rouge en région ont apprécié ce drôle de message en lettres majuscules de la part de Véro, même s'il ne leur était pas destiné! De plus, on connaît tous un ou une collègue à qui il est arrivé d'appuyer par erreur sur « Répondre à tous » au lieu de « Répondre » en envoyant un courriel!

Parlant de Véronique et les Fantastiques, en raison du nouveau confinement et du couvre-feu imposé pendant un mois à cause de la crise de COVID-19, l'équipe a choisi de s'adapter! Dès aujourd'hui, l'émission de radio commencera à 15h30 à Rouge, partout au Québec.

Dans un autre ordre d'idées, la star québécoise a révélé la couverture du nouveau numéro du magazine VÉRO la semaine dernière et elle est renversante!

Découvrez le magnifique look de Véronique Cloutier!

