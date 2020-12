Véronique Cloutier dévoile sa nouvelle tête sur une magnifique photo!

Véronique Cloutier est à couper le souffle sur une nouvelle photo!

La célèbre animatrice est allée voir son coiffeur, cette semaine. Ce dernier, qui se nomme Marcus Villeneuve, a rafraîchi la couleur de la star et lui a fait une mise en pli de rêve!

Il a ensuite partagé une photo du nouveau look de Véronique Cloutier sur Instagram. Sur l'image, celle qui incarnera la soeur de Christine Beaulieu dans L'oeil du cyclone est plus belle que jamais.

Avec son chandail de laine vert émeraude qui fait ressortir ses yeux et son maquillage glamour, Véro a l'air d'une superstar hollywoodienne!

Voici la nouvelle tête de Véronique Cloutier :

Dans la section des commentaires, Véro a écrit « Merci pour la belle journée » et a identifié un maquilleur et une styliste.

On a bien l'impression qu'on pourra bientôt voir le résultat de cette séance photo professionnelle sur les réseaux sociaux!

D'ici là, voici une image captée en coulisses par le coiffeur de la star :

Instagram de Marcus Villeneuve

Elle est trop belle!

Au niveau professionnel, en plus d'être à la barre de Véronique et les Fantastiques à la radio et de 1res fois à la télé, la célèbre blonde anime la nouvelle émission L'ombre et la lumière sur Véro.tv.

Il s'agit d'une toute nouvelle série documentaire qui portera sur les hauts et les bas de la célébrité au Québec. Découvrez tous les détails dès maintenant!

