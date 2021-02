Véronique Cloutier plus classe que jamais sur le plateau de 1res fois!

Véronique Cloutier est notre vedette du jour!



La populaire animatrice était plus classe que jamais sur le plateau de son émission 1res fois, jeudi soir. Elle portait une sublime camisole «muscle tee» avec épaulettes de chez Aritzia et de magnifiques chaussures Dior, choisies par la styliste Chanelle Riopelle.



Comme à chaque semaine, la star a pu compter sur sa fabuleuse équipe beauté. Elle a été maquillée par Bruno Rhéaume et coiffée par Marcus Villeneuve.

Voici le superbe look de Véronique Cloutier:



Elle est renversante, n'est-ce pas?



Rappelons qu'on peut voir Véronique Cloutier dans L'oeil du cyclone sur Vero.tv. Cette nouvelle série, mettant également en vedette Christine Beaulieu, suivra les aventures d'Isabelle Gagnon, une mère célibataire qui tente de jongler avec son travail, ses 3 enfants et ses nombreuses préoccupations.



Sur une autre note, les stations du réseau Rouge FM ont récemment annoncé une prolongation d’entente avec Véronique Cloutier, confirmant ainsi qu'elle demeurera à la barre de Véronique et les Fantastiques pour plusieurs années! Découvrez maintenant tous les détails.





