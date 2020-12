Véronique Cloutier publie une touchante photo souvenir avec sa grand-maman!

Véronique Cloutier nous touche droit au coeur, aujourd'hui, avec une touchante photo souvenir.



La populaire animatrice souligne un anniversaire bien important : celui de l'anniversaire de son adorable grand-maman, décédée en 2019. Cette dernière aurait célébré ses 90 ans cette année.



Pour l'occasion, la vedette a publié un magnifique portrait avec celle qu'elle aimait tant. Elle a également invité ses fans à soutenir la Maison de soins palliatifs Source Bleue, l'endroit où sa mamie a fini ses jours, entourée d'amour du personnel.



« Il y a de jolies coïncidences parfois. Comme des clins d’œil du ciel.

Aujourd’hui, ma Mamie aurait eu 90 ans.

Aujourd’hui, une de mes abonnées (Annie Muloin) lance un mouvement sur les réseaux sociaux en hommage à ceux qu’on aime qui nous ont quittés. Elle m’a invitée à partager une photo d’une personne que j’aime qui est décédée tout en incitant les gens à faire un don à la fondation qui tenait à cœur au défunt/défunte.

Ma mamie aurait sûrement voulu soutenir ma fondation oui, mais encore plus la SOURCE BLEUE, l’endroit où elle a fini ses jours, entourée de bons soins et d’amour du personnel et des bénévoles.

Je fais mon don dès maintenant et vous encourage à suivre le mouvement.

#ONNETOUBLIEPAS »



Quel beau cliché!



On envoie tout notre amour à Véronique Cloutier et sa famille!



Sur une autre note, Véronique Cloutier et ses Fantastiques nous ont offert une superbe pièce festive en compagnie de la superbe Mélissa Bédard! Plongez vous maintenant dans l'esprit des Fêtes avec eux!



Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques à Rouge du lundi au jeudi dès 16h partout au Québec.





Karine Paradis

Vous aimerez aussi :