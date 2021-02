Véronique Cloutier renouvelle son amour pour Rouge!



Les stations du réseau Rouge FM sont heureuses d’annoncer une prolongation d’entente avec la populaire animatrice confirmant ainsi qu'elle demeurera à la barre de Véronique et les Fantastiques pour plusieurs années!



« Quel précieux privilège d’être à la barre de cette émission et de poursuivre cette aventure pour plusieurs années. Animer en compagnie de personnalités fortes, pertinentes et drôles me permet d’exploiter certaines facettes de ma personnalité comme nulle part ailleurs. Notre esprit d’équipe est incomparable et je pense humblement que ça s’entend! », explique Véronique Cloutier dans un communiqué.





Instagram @cloutierv



Il s'agit d'une excellente nouvelle. On adore la complicité entre Véronique Cloutier et ses Fantastiques!



Rappelons que lors des plus récents sondages Numéris, l’émission Véronique et les Fantastiques a confirmé son statut d’émission du retour francophone no 1 au Québec et au Canada!



Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi dès 15h55 sur les ondes de Rouge!



Sur une autre note, Véronique Cloutier était sublime sur le plateau de Tout le monde en parle hier soir. Pour ce look, elle a pu compter une fois de plus sur son maquilleur Bruno Rhéaume, son coiffeur Marcus Villeneuve et sa styliste Chanelle Riopelle. Le résultat est magnifique!



Vous aimerez aussi :