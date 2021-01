Véronique Cloutier renversante en vert de la tête aux pieds!

Véronique Cloutier est notre vedette du jour!

La célèbre animatrice a dévoilé la nouvelle couverture de son magazine VÉRO, aujourd'hui, et elle est à couper le souffle!

Pour ce premier numéro de l'année 2021, la star apparaît vêtue d'un sublime ensemble vert à la fois chic et décontracté. Le contraste entre sa jupe longue plissée sophistiquée et ses espadrilles de tennis et son coton ouaté est parfait! Une façon de montrer qu'on peut être glamour et confortable à la fois!

Voici la superbe photo de Véronique Cloutier à la une du nouveau magazine VÉRO :

Story Instagram de Véronique Cloutier

Elle est magnifique! De quoi nous inspirer pour notre prochain 5 à 7 en vidéoconférence!

Par ailleurs, on retrouve la star québécoise à la barre de 1res fois dès jeudi soir à ICI Télé. Pour le premier épisode de la saison, Véronique Cloutier recevra la populaire chanteuse Roxane Bruneau.

Voici un aperçu de ce qui nous attend :

La célèbre blonde sera également de retour à l'animation de Véronique et les Fantastiques à Rouge toute la saison!

Soyez là dès 16h tous les après-midi à Rouge partout au Québec!

Pssstt..! L'une des filles de Véro et Louis, Delphine, a eu 18 ans cette semaine! Les heureux parents ont souligné la majorité de leur aînée avec une superbe photo!

