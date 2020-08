Véronique Cloutier: un souvenir d'il y a 2 ans pour souligner un anniversaire important!

Véronique Cloutier souligne un anniversaire bien important, cette semaine!



Il y a deux ans exactement, la populaire animatrice se joignait à la superbe équipe de Rouge à la barre de Véronique et les Fantastiques!



Afin de souligner cette date significative, la vedette a partagé un extrait de sa toute première émission.



« Le 27 août, il y a deux ans jour pour jour, je m'installais derrière ce micro. C'était ma première des Fantastiques. Il n'y a rien qui a changé depuis cette première. Je suis toujours aussi excitée et heureuse d'être ici », explique-t-elle avec émotion.



Voyez la vidéo ci-dessous :



260 émissions plus tard, la fabuleuse équipe radio continue de nous faire rire, nous divertir, nous informer et nous surprendre!



Retrouvez Véronique Cloutier à la barre de Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi dès 16h sur le réseau Rouge, partout au Québec!



Découvrez ici ce que vos Fantastiques ont fait pendant leurs vacances cet été!



Vous aimerez aussi :