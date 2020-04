Vidéo : Caroline Néron se fabrique un masque de fortune avec des sous-vêtements

Caroline Néron est notre vedette du jour!



En pleine pandémie de coronavirus, la femme d'affaires a partagé une série de vidéos sur son compte Instagram où elle se fabrique un masque de fortune avec des sous-vêtements. La vedette utilise pour l'occasion des g-strings qu'elle vendait lorsqu'elle était chanteuse.



«Bon, je l'avais juste mise en story mais trop une bonne idée!! Donc vidéo en 3 parties! Girls votre masque est à la portée de vos mains!! Votre g-string!! Je vous explique comment l'installer...» a-t-elle écrit en légende de sa publication.



Voyez la vidéo hilarante de Caroline Néron ci-dessous. Ce tutoriel vous fera assurément mourir de rire!



Trop drôle!



Caroline Néron profite du confinement pour passer du temps de qualité avec sa fille. La star partage à notre plus grand plaisir ces moments précieux en famille sur les réseaux sociaux!





Envie de rire encore plus? Dans les dernières semaines, de nombreuses personnalités connues nous divertissent avec des vidéos sur la COVID-19, dont Guy Jodoin, Rock et Belles Oreilles et José Gaudet!



Vous aimerez aussi :