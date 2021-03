Vidéo: Madame Janette Bertrand vaccinée contre la COVID-19

Après avoir sensibilisé les Québécois au vaccin, Madame Janette Bertrand est vaccinée contre la COVID-19.

Elle fait partie des milliers de québécois de 85 ans et plus qui ont pu recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech.

Mme Jeannette Bertrand a reçu son vaccin de Pfizer #VaccinationCovid pic.twitter.com/H2boCBQWA5 — Mélissa François (@melissa_francoi) March 1, 2021

Âgée de 95 ans, Madame Bertrand voulait vivre et disait avoir très peur de mourir de la maladie. Pendant près d’un an, elle a été confinée et elle dit avoir respecté les règles de la santé publique à la lettre.

La célèbre autrice et animatrice s'était confiée à ce sujet en entrevue avec Julie Marcoux sur les ondes de LCN.



« J'ai tellement hâte, tellement hâte! Moi j'aime la vie, je veux vivre! Quand il y a un vaccin, je le prends, je les ai tous! Les vaccins ne tuent pas alors que la COVID tue. Je veux mon vaccin pour vivre. Je vais y aller avec mon chum, qui lui est un jeune de 76 ans, qui pourra lui aussi se faire vacciner »

C'est chose faite, un grand moment pour cette grande dame du Québec.

