Vidéo : Martin Matte se fâche en installant un meuble IKEA et c'est hilarant!

Martin Matte nous fait mourir de rire aujourd'hui!



Dans une nouvelle vidéo partagée sur Facebook, le célèbre humoriste manque de patience en essayant de monter un meuble IKEA. Malheureusement pour lui, rien ne se passe comme prévu. L'assemblage de sa fameuse table lui donne du fil à retordre!



Voyez les images hilarantes ci-dessous :







Comme il est drôle! On se reconnaît tous un peu dans cette vidéo, n'est-ce pas?



Rappelons que le tournage de la nouvelle saison de Les Beaux Malaises est officiellement commencé!. C’est dans un environnement sécurisé et en suivant des règles strictes que les comédiens se sont retrouvés, en septembre dernier.



Martin Matte a d'ailleurs partagé quelques photos dans les coulisses du tournage sur les réseaux sociaux :









Les nouveaux épisodes des Beaux Malaises, réalisés par Robin Aubert, seront diffusés cet hiver.



Voici le synopsis officiel : « Martin et Julie seront très activement à la recherche d’un nouvel amour et se retrouveront évidemment dans plus d’une situation embarrassante à cet égard… Nous assisterons à l’impact de l’annonce de leur séparation à tous leurs proches. Maintenant séparés, les parents devront en plus composer avec leurs enfants en pleine crise d’adolescence. De plus, Monique, la mère de Martin, a des ennuis de santé qui inquiètent beaucoup ses proches. Et comme si tout cela n’était pas assez, Martin sera témoin de comportements troublants chez ses amis qui provoqueront fous rires et bouleversements. Enfin, malheureusement pour Martin, mais heureusement pour nous, celui-ci n’a pas renoncé à mettre à l’épreuve ses « talents » de bricoleur. »



On a tellement hâte de voir ça!





TVA



