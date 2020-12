Vidéo: Véro et Louis ont un message pour vous!

Véro et Louis ont enregistrée une brève vidéo, aujourd'hui, afin d'inviter le public à faire des dons dans le cadre de la journée #MardiJeDonne!

Qu'est-ce que cette journée? Selon le site officiel, Mardi je donne ouvre chaque année la période des fêtes, très propice au don. C'est l'occasion pour les organismes de bienfaisance, les entreprises et les gens de se rallier à une cause de leur choix et de penser aux autres, tout simplement!

Comme Véronique Cloutier et Louis Morissette sont les fondateurs de la Fondation Véro & Louis, ils vous invitent aujourd'hui à vous procurer la nouvelle tuque Différent comme toi. De plus, chaque don fait à leur organisme en ce mardi premier décembre 2020 sera doublé par une banque partenaire de #MardiJeDonne.

Voici le message de Véro et Louis concernant cette belle initiative :

Ne sont-ils pas adorables tous les deux?

On craque pour le petit commentaire de Louis Morissette à son amoureuse, au début de la vidéo, quand il lui lance qu'elle est trop belle pour lui! Et que dire de la réponse de Véronique Cloutier! Awww! Un couple aussi inspirant que généreux!

Pssttt..! Avez-vous vu passer la bonne nouvelle, cette semaine? La célèbre animatrice présentera une toute nouvelle série documentaire, L'ombre et la lumière, qui portera sur les hauts et les bas de la célébrité au Québec. Découvrez tous les détails dès maintenant!

