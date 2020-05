Vincent Leclerc des Pays d'en haut travaille sur une ferme!

Comme tous les tournages ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus, Vincent Leclerc et son amoureuse Mélanie Pilon ont décidé d'offrir leur temps pour aider la communauté!



Les tourtereaux ont révélé à l'émission Ça va bien aller qu'ils travaillaient maintenant dans une ferme maraîchère près de chez eux pendant la crise.



«Ça fait cinq ans que je joue un cultivateur sur Les pays d'en haut et j'ai décidé de commencer ma recherche. [...] On passait souvent devant Les p'tits fruits de Marie et on arrêtait ici souvent et on trouvait que et la fille et les produits étaient exceptionnels. [...] On fait deux jours semaine, c'est notre troisième semaine, on apprend, elle est super généreuse, on pose plein de questions», a expliqué le populaire comédien.







Tout comme Vincent Leclerc et Mélanie Pilon, plusieurs vedettes ont posé de bonnes actions dans les dernières semaines, dont Maripier Morin qui a remis des sacs rcadeau et des repas au restaurant aux employés de plusieurs hôpitaux à Montréal et Véronic DiCaire qui est devenue commis bénévole dans une épicerie. Cette vague d'entraide nous inspire beaucoup!



Vous aimerez aussi :