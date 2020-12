Virginie Coossa célèbre 8 ans d'amour avec Claude Meunier!

Virginie Coossa et Claude Meunier soulignent un anniversaire bien important, cette semaine!



Les tourtereaux sont en amour fou depuis maintenant 8 ans!

Afin de souligner ce moment marquant, l'animatrice a publié une magnifique photo avec son conjoint, sur laquelle on peut admirer sa sublime bague de mariage :

​« 8 bellles années aujourd’hui avec mon amoureux & complice Claude Meunier. Si je garderai la version longue de mon message d’amour pour sa carte, j’ai envie de crier haut et fort que la vie me gâte et que j’en suis reconnaissante chaque jour! », a écrit Virginie Coossa en légende de sa publication sur Instagram.

Ils sont tellement beaux à voir! Que l'amour continue toujours pour ce couple!



Virginie Coossa et Claude Meunier sont en couple depuis la fin de l'année 2012!



Ensemble, ils forment une merveilleuse famille reconstituée : la vedette de La petite vie a trois filles et deux petits-enfants et l'animatrice est la maman de Léo, un garçon né d'une union précédente.

Karine Paradis



