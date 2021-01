Virginie Coossa très satisfaite 4 mois après sa chirurgie au visage

Virginie Coossa est revenue sur son intervention chirurgicale au visage, aujourd'hui sur Instagram!

Comme vous l'avez peut-être vu passer sur enVedette l'automne dernier, la star québécoise s'est fait enlever un grain de beauté situé sous l'arcade sourcillère. Le nævus mélanocytaire prenait désormais trop d'ampleur et obstruait son champs de vision.

Quatre mois après la chirurgie, Virginie Coossa sait qu'elle a pris la bonne décision. En regardant des photos d'elle avant l'intervention, l'animatrice a constaté que c'était la meilleure chose à faire.

Voici la publication de la star à ce sujet :

Si elle est mieux comme ça, on est très heureux pour elle!

Parlant de la jolie brunette, elle a célébré ses 8 ans d'amour avec Claude Meunier le mois dernier!

Afin de souligner cet anniversaire, l'animatrice a publié une magnifique photo avec son conjoint, sur laquelle on peut admirer sa sublime bague de mariage :

« 8 belles années aujourd’hui avec mon amoureux & complice @theclaudemeunier 🥰 Si je garderai la version longue de mon message d’amour pour sa carte, j’ai envie de crier haut et fort que la vie me gâte et que j’en suis reconnaissante chaque jour!🥰🙏🏽🙌🏽 #lucky #grateful #coupleanniversary ❤️ »

Ils sont si beaux à voir ensemble!



