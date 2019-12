Voici les 5 nouvelles les plus lues en 2019!

Les stars québécoises ont encore une fois énormément fait jaser cette année!

Parmi vos nouvelles préférées, la sortie tant attendue du nouvel album de Céline Dion, l'apparition remarquée d'Hubert Lenoir et son amoureuse à l'ADISQ et le nouveau compagnon de vie de Mariana Mazza!



Sans plus attendre, voici les 5 nouvelles les plus lues sur enVedette.ca en 2019 :



La chanteuse québécoise a lancé son nouvel album Courage cette année. Sur plusieurs chansons, elle fait le deuil de René Angélil. La star québécoise nous a offert la magnifique pièce Falling In Love Again, dans laquelle elle révèle qu'elle est de nouveau en amour.



«Je ne peux pas croire que je tombe en amour

Mais je tombe en amour encore une fois

Quand tu prends ma main et que tu tiens mon coeur

Je sais que tout ira bien

Quand tu me touches ici je le sens partout

J'aime des choses que je ne pensais jamais aimer»



Des paroles de chansons qui ont créé tout un émoi sur les réseaux sociaux!



Si c'est Hubert Lenoir qui attire l'attention habituellement sous les feux des projecteurs, c'est sa blonde Noémie qui a attiré tous les regards cette fois-ci! La jeune femme s'est présentée sur le tapis rouge de l'ADISQ sein nu. Son superbe look a évidemment fait beaucoup jaser!





Karine Paradis

Philippe Bond a vécu un moment extrêmement difficile cette année, puisque l'un de ses amis, qui faisait également partie de son équipe de tournée, est décédé. L'équipe d'enVedette envoie de nouveaux ses sympathies à l'humoriste et ses proches!

Karine Paradis

La célèbre humoriste a accueilli un nouvel animal de compagnie dans sa famille cette année... le petit Bobby DeNiro! Trop cute!

Le beau comédien a fait sa toute première apparition publique avec son amoureuse sur le tapis rouge des Gémaux! L'heureuse élue est Virginie Ranger-Beauregard, que l’on peut d’ailleurs voir dans la série policière la plus populaire du moment, District 31, dans le rôle de Stéphanie Malo!

Karine Paradis

Vous aimerez aussi :