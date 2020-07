Voyez l'intérieur du nouvel appartement de Claudie et Mathieu d'OD Afrique du Sud!

Claudie et Mathieu d'OD Afrique du Sud ont officiellement emmenagé ensemble!



Pendant la pandémie, le populaire couple a trouvé un appartement en ligne qui deviendra leur nid d'amour. On peut découvrir en primeur l'intérieur de leur maison dans le premier épisode de la nouvelle série Colocs... en amour disponible dès maintenant sur Noovo.ca



Voici un aperçu du nouvel appartement des deux tourtereaux :



Noovo.ca

Noovo.ca



Fidèles à leurs habitudes, Claudie et Mathieu vous laissent entrer dans les moments les plus intimes de leur vie, sans filtre et sans tabou! 7 mois après leur rencontre à Occupation Double, les amoureux filent toujours le parfait bonheur. ​Regardez maintenant le premier épisode de la série ici!



Rappelons que le couple demandera l’aide de ses abonnés sur les réseaux sociaux pour prendre certaines décisions durant l’été. Parfois utiles, souvent loufoques, les ex-vedettes de téléréalité devront se soumettre aux choix de leurs fans! Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant à Claudie et Mathieu sur Instagram!



