Walter Gretzky, le père de Wayne Gretzky, est décédé à l'âge de 82 ans

Walter Gretzky, le père du légendaire hockeyeur Wayne Gretzky, est décédé à l'âge de 82 ans.



Il a combattu la maison de Parkinson et d'autres problèmes de santé dans les dernières années. La cause exact de son décès n'a cependant pas été révélée.



Wayne Gretzky a confirmé le décès de son père jeudi soir, dans une touchante publication sur les médias sociaux.



« C'est avec une profonde tristesse que Janet et moi partageons que mon père n'est plus avec nous. Il a bravement combattu le Parkinson et d'autres problèmes de santé, ces dernières années, mais il ne s'est jamais laissé abattre.



Pour ma soeur et mes trois frères, papa était notre capitaine d'équipe - il a guidé, protégé et mené notre famille.



C'esrt grâce à lui si je suis tombé en amour avec le hockey. Il m'a inspiré à être le meilleur que je pusise être non seulement au hockey, mais dans la vie.

Il nous manquera énormément, mais nous savons qu'il est maintenant avec maman, et ça nous apporte la paix d'esprit », a-t-il écrit.



Toutes nos condoléances à Wayne Gretzky et ses proches pendant cette épreuve difficile.





