Xavier Dolan magnifique pour la nouvelle collection de Dior!

Xavier Dolan a illuminé notre fil d’actualités Instagram, aujourd’hui!

Le célèbre acteur et cinéaste a dévoilé une photo de lui vêtu de vêtements de la nouvelle collection de Dior!

Grand ami de la marque, le Québécois a souvent été habillé par la prestigieuse marque.

En ce 8 décembre 2020, Dior dévoile sa collection pour hommes Automne-Hiver 2021. Pour cette nouvelle ligne, le directeur artistique des collections masculines de Dior, Kim Jones, a collaboré avec l’artiste éclaté Kenny Scharf. Résultat : des tenues ultracolorées qui ne laisseront personne indifférent!

Voici la superbe photo de Xavier Dolan portant les nouveautés de la marque :

« Coucou chéri..

#Diormenfall2021 #kimjones #kennyscharf #dior »

Wow!

On n’est pas les seuls à trouver qu’il porte à merveille ce chandail multicolore : sous la photo, des tonnes de stars ont commenté!

Parmi les vedettes qui ont approuvé le look parfait de Xavier Dolan, on retrouve Monia Chokri, Félix-Antoine Tremblay, Adib Alkhalidey, Magalie Lépine-Blondeau et Charlotte Cardin!

Au niveau professionnel, Xavier Dolan enchaîne les bonnes nouvelles.

Il prépare entre autres une nouvelle série intitulée La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé et on pourra le voir cet hiver à Star Académie 2021!

En effet, il sera l'un des professeur d'identité artistique aux côtés d'Anne Dorval, Marc Séguin Pepe Muñoz et Yannick Nézet-Séguin. Revoyez tous les détails dès maintenant!

