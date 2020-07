Yann Perreau lui aussi visé par des allégations de harcèlement sexuel

Après Maripier Morin, Bernard Adamus et David Desrosiers, c'est au tour de Yann Perreau d'être visé par des allégations de harcèlement sexuel.



Une personne raconte que le chanteur l'aurait harcelé dans un bar sur le compte Instagram Victims.Voices.Montréal, qui invite les victimes d'abus sexuels à partager leurs histoires.



« J'étais dans un bar avec des amies. Il faisait de la poudre. Je le trouvais mignon, et évidemment, il a joué le jeu pour me faire sentir unique en venant me jaser. On jase peu, je rejoins mes amies, je vais aux toilettes et il y rentre aussi, essaie de m'embrasser, de me toucher. »



Voici la publication en question (faites défiler le texte avec la flèche à droite) :



De son côté, la chanteuse La Bronze raconte avoir reçu une photo des organes génitaux, un « dick pic » de la part de Yann Perreau sur Instagram :

Instagram de La Bronze

Au moment d'écrire ces lignes, Yann Perreau n'avait toujours pas répondu aux allégations.

Une véritable vague de dénonciations survient actuellement sur les réseaux sociaux. Mardi soir, la chanteuse Safia Nolin a affirmé avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de Maripier Morin dans une série de publications sur Instagram. Jeudi, la populaire animatrice a annoncé qu'elle prenait une pause indéterminée de toutes ses activités professionnelles.



Également visé par des allégations d'inconduites sexuelles sur les réseaux sociaux, le chanteur Bernard Adamus a été largué par sa compagnie de disques Dare to Care Records mercredi soir. Tous les détails se trouvent ici.



Vous aimerez aussi :