Yvon Deschamps remontera sur scène pour souligner ses 85 ans!

Yvon Deschamps remontera sur scène, ce mois-ci, dans le cadre d'un événement tout spécial!

En effet, le célèbre Québécois et son épouse, Judi Richards, présenteront le spectacle Bon 85e Yvon! dans l’Espace Yoop en direct de la Place des Arts! Ce show exceptionnel est organisé pour souligner les 85 ans de notre cher Yvon Deschamps.

L’ensemble des profits sera remis à la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.

Yvon et Judi invitent tous les Québécois à se joindre à eux le 23 octobre dès 19h30 pour ce spectacle unique pendant lequel on pourra voir des numéros de François Bellefeuille, Pierre Hébert, Mario Jean, Maude Landry, Laurent Paquin, Martin Petit et Rosalie Vaillancourt.

Fondation Yvon Deschamps

Ce sera l'occasion de revoir l'humoriste et raconteur sur scène... car il anime lui-même sa soirée d'anniversaire!

Vous pouvez vous procurer des billets dès maintenant au coût de 25 $ sur le site de l'événement.

Ce spectacle sera une occasion en or de fêter la carrière incroyable d'Yvon Deschamps ainsi que pour son implication dans la cause qu’il a à cœur depuis 35 ans, celle de l’ASCCS.

Bon 85e Yvon!, à voir le 23 octobre 2020 à 19h30 ou en rediffusion le 24 octobre sur la plateforme Yoop.

Rappelons qu'Yvon Deschamps a soufflé ses 85e bougies le 31 juillet dernier. L'humoriste a célébré avec son amoureuse Judi Richards et leurs enfants. On vous invite à revoir les photos de la petite fête familiale!

