Zachary Richard a perdu sa mère

Zachary Richard est en deuil. Sa mère prénommée Marie-Pauline est décédée il y a quelques semaines. Elle était âgée de 99 ans.



Le chanteur a annoncé la nouvelle jeudi matin à l'émission Pénélope sur ICI Première.



« Ma mère est décédée il y a trois semaines. J'ai gardé la nouvelle personnelle parce que justement je ne voulais pas faire trop de remous, mais elle est partie doucement. Dieu avait besoin d'un autre ange, alors elle est partie. J'étais à ses côtés. Elle a fait ses 99 ans et elle est partie en paix. J'étais dévoué à ses soins. Je me suis dédié à elle depuis le départ de mon père il y a 15 ans. Elle était chez elle donc j'étais avec elle à tous les jours. Là, je tourne la page et puis c'est un deuil qui est très difficile. J'ai toujours l'exemple de sa bonté, de son sourire et de son amour pour me réconforter », a-t-il confié.

On envoie toutes nos pensées à Zachary Richard et sa famille pendant cette épreuve difficile.

Sur une autre note, l'auteur-compositeur-interprète a lancé en janvier dernier la pièce Lettre de Birmingham, en hommage à la mémoire de Martin Luther King Jr. L'extrait est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques!



